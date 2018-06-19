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Английские болельщики празднуют победу
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Английские болельщики празднуют победу 

Рамблер 30 минут назад
Сборная команда Англии одержала победу в своем первом матче на чемпионате мира в России. В Волгограде родоначальники футбола обыграли Тунис со счетом 2:1.
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