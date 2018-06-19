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Матч ЧМ-2018 обошел свадьбу принца Гарри
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Матч ЧМ-2018 стал самой популярной трансляцией года в Британии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Матч чемпионата мира по футболу Англия — Тунис стал лидером списка самых популярных трансляций 2018 года в Великобритании, обойдя свадьбу принца Гарри.
Как сообщает портал sportingintelligence.com, пиковая аудитория, наблюдавшая за игрой сборной Англии на канале BBC1, достигла отметки в 18,3 млн человек, передает «Спорт-Экспресс».
Издание отмечает, что футбол из России обогнал по популярности трансляцию свадьбы принца Гарри и бывшей актрисы и фотомодели Меган Маркл, за которой наблюдали 18 млн человек.
Напомним, ранее британские СМИ рассказали о теплом приеме в Волгограде.
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