Тренер рассказал о болезни сборной Мексики

Несколько футболистов сборной Мексики заболели гриппом перед матчем первого тура чемпионата мира против команды Германии. Об этом в Twitter написал журналист Том Маршалл со ссылкой на главного тренера мексиканской команды Хуана Карлоса Осорио
#mex coach Juan Carlos Osorio telling @ESPN_JorgeRamos that flu struck the Mexico camp ahead of the #ger game and that some of the players played through it. #worldcup— Tom Marshall (@mexicoworldcup) 18 июня 2018 г.
По словам Осорио, некоторые футболисты почувствовали себя нехорошо, однако все же вышли на поле. Имена игроков тренер не назвал.
17 июня сборная Мексики обыграла немцев со счетом 1:0. Действующие чемпионы мира пропустили на 35-й минуте и не сумели отыграться.
Чемпионат мира 2018 года продлится до 15 июля. В следующим матче сборная Мексики сыграет против Южной Кореи, а Германия встретится с Швецией. Обе встречи пройдут 23 июня.