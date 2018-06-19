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Тренер рассказал о болезни сборной Мексики
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Обыгравшие Германию мексиканцы вышли на поле больными гриппом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Несколько футболистов сборной Мексики заболели гриппом перед матчем первого тура чемпионата мира против команды Германии. Об этом в Twitter написал журналист Том Маршалл со ссылкой на главного тренера мексиканской команды Хуана Карлоса Осорио
По словам Осорио, некоторые футболисты почувствовали себя нехорошо, однако все же вышли на поле. Имена игроков тренер не назвал.
17 июня сборная Мексики обыграла немцев со счетом 1:0. Действующие чемпионы мира пропустили на 35-й минуте и не сумели отыграться.
Чемпионат мира 2018 года продлится до 15 июля. В следующим матче сборная Мексики сыграет против Южной Кореи, а Германия встретится с Швецией. Обе встречи пройдут 23 июня.
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