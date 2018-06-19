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Премьер Польши назвал условие визита на ЧМ-2018
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Премьер Польши пообещал приехать в Россию, если сборная выйдет в финал ЧМ-2018 

RT на русском 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал приехать в Россию на финал чемпионата мира по футболу 2018 года, если в решающем матче будет принимать участие сборная его страны.
«Если Польша дойдёт до финала, Польша — Бразилия или Польша — Россия, то, наверное, поеду», — цитирует Моравецкого РИА Новости.
Он также поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча сборной Польши с Сенегалом.
«Надеюсь на победу Польши, конечно. Надеюсь на 2:0 или 3:1», — заключил Моравецкий.
Матч Польша — Сенегал состоится 19 июня в Москве на стадионе «Спартак». Начало — в 18:00.
Ранее польский журналист Себастьян Сташевский пожелал футболистам сборной России не сбавлять оборотов на чемпионате мира 2018 года.
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