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Единак прервал 572-минутную «сухую» серию Шмайхеля
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Гол Единака прервал 572-минутную «сухую» серию Шмайхеля в матчах за сборную 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Reuters
Капитан сборной Австралии Миле Единак, реализовавший пенальти в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Дании (1:1 — после первого тайма), прервал "сухую" серию вратаря соперников Каспера Шмайхеля. Для 31-летнего голкипера этот пропущенный мяч стал первым в играх за национальную команду в 2018 году. Его серия без пропущенных мячей остановилась на отметке в 572 минуты (без учета компенсированного времени).
Для Единака этот пенальти стал третьим на мировых первенствах. По количеству реализованных одиннадцатиметровых 33-летнего австралийца обходят всего три человека — Габриэль Батистута, Роб Ренсенбринк и Эйсебио (по 4 гола).
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