Единак прервал 572-минутную «сухую» серию Шмайхеля

Гол Единака прервал 572-минутную «сухую» серию Шмайхеля в матчах за сборную

Капитан сборной Австралии Миле Единак, реализовавший пенальти в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Дании (1:1 — после первого тайма), прервал "сухую" серию вратаря соперников Каспера Шмайхеля. Для 31-летнего голкипера этот пропущенный мяч стал первым в играх за национальную команду в 2018 году. Его серия без пропущенных мячей остановилась на отметке в 572 минуты (без учета компенсированного времени).