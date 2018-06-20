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Черчесов в прямом эфире удостоился песни «Ленинграда»
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Черчесов в прямом эфире удостоился песни «Ты просто космос, Стас» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Комментатор Владимир Стогниенко в прямом эфире на канале «Россия 1» по окончании матча чемпионата мира по футболу между Россией и Египтом включил песню «Ленинграда» «Экстаз» на словах «Ты просто космос, Стас!», заметил Telegram-канал «Фалькао не приехал». В этот момент на экране показывали, как российская сборная радуется победе вместе с главным тренером — Станиславом Черчесовым.
Стогниенко признался, что не смог удержаться, а также передал привет лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову.
19 июня в матче второго тура ЧМ сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. В результате российская команда стала лидером в группе А, имея в активе шесть очков. Благодаря этому россияне приблизились к первому в своей истории выходу в плей-офф мирового первенства.
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