Черчесов в прямом эфире удостоился песни «Ленинграда»

Черчесов в прямом эфире удостоился песни «Ты просто космос, Стас»

Комментатор Владимир Стогниенко в прямом эфире на канале «Россия 1» по окончании матча чемпионата мира по футболу между Россией и Египтом включил песню «Ленинграда» «Экстаз» на словах «Ты просто космос, Стас!», заметил Telegram-канал «Фалькао не приехал» . В этот момент на экране показывали, как российская сборная радуется победе вместе с главным тренером — Станиславом Черчесовым.

Стогниенко признался, что не смог удержаться, а также передал привет лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову

19 июня в матче второго тура ЧМ сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. В результате российская команда стала лидером в группе А, имея в активе шесть очков. Благодаря этому россияне приблизились к первому в своей истории выходу в плей-офф мирового первенства.