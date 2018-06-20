Мацуев и Боярский охрипли от радости на трибуне

Мацуев опубликовал в своем твиттере видео, на котором они с Боярским кричат на трибуне.

Пользователи в комментариях отметили, что переживают за голосовые связки Мацуева. Некоторые даже заметили его гланды.

«Я вам что говорил? Браво, Россия! Мы в 1/8 финала впервые за 32 года, я говорил вам это», — в промежутках между криками сказал Мацуев.

Сборная РФ 19 июня в Санкт-Петербурге обыграла команду Египта со счетом 3:1, фактически обеспечив себе выход в плэй-офф ЧМ-2018.

Сообщалось, что Россия не сможет выйти из группы, только если реализуется «фантастический» вариант: Уругвай проиграет Саудовской Аравии, Россия проиграет Уругваю, а Саудовская Аравия одержит победу над Египтом. Все сборные получили бы по шесть очков, и тогда роль сыграла бы разница забитых и пропущенных голов.