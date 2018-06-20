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Мацуев и Боярский охрипли от радости на трибуне
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Мацуев и Боярский охрипли от радости на трибуне 

Рамблер 6 часов назад
Пианист Денис Мацуев и актер Михаил Боярский «сорвали голоса», поддерживая футболистов сборной РФ во время игры с Египтом, сообщает «Газета.ру».
Мацуев опубликовал в своем твиттере видео, на котором они с Боярским кричат на трибуне.
Пользователи в комментариях отметили, что переживают за голосовые связки Мацуева. Некоторые даже заметили его гланды.
«Я вам что говорил? Браво, Россия! Мы в 1/8 финала впервые за 32 года, я говорил вам это», — в промежутках между криками сказал Мацуев.
Сборная РФ 19 июня в Санкт-Петербурге обыграла команду Египта со счетом 3:1, фактически обеспечив себе выход в плэй-офф ЧМ-2018.
Сообщалось, что Россия не сможет выйти из группы, только если реализуется «фантастический» вариант: Уругвай проиграет Саудовской Аравии, Россия проиграет Уругваю, а Саудовская Аравия одержит победу над Египтом. Все сборные получили бы по шесть очков, и тогда роль сыграла бы разница забитых и пропущенных голов.
Комментарии27  Ещё 11 источников 
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