Мацуев охрип от радости на трибуне

Денис Мацуев показал, как надо радоваться за сборную

Российский пианист Денис Мацуев поделился со своими подписчиками радостью от победы сборной России по футболу над командой Египта, выложив в Сеть видеозапись, сделанную на трибуне стадиона «Санкт-Петербург» после финального свистка судьи.

Мацуев подчеркнул, что давно предсказывал выход российской команды в 1/8 чемпионата мира по футболу.

«Ура, я вам что говорил! Браво, Россия! Мы в 1/8 финала впервые за 32 года, я говорил вам это!», — кричит Мацуев охрипшим голосом на кадрах видеозаписи, опубликованной в Twitter пианиста. pic.twitter.com/RdKRXNjGrY— Denis Matsuev (@DenisMatsuev) 19 июня 2018 г.

При этом пианист несколько раз подпрыгнул на трибуне, его восторг поддержал и актер Михаил Боярский , находившийся рядом и появившийся в кадре.

Во вторник сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1. После игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл секрет успеха российской команды.

Сборная России возглавляет группу А с шестью очками и практически обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.