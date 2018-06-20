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Мацуев охрип от радости на трибуне
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Денис Мацуев показал, как надо радоваться за сборную 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Twitter
Российский пианист Денис Мацуев поделился со своими подписчиками радостью от победы сборной России по футболу над командой Египта, выложив в Сеть видеозапись, сделанную на трибуне стадиона «Санкт-Петербург» после финального свистка судьи.
Мацуев подчеркнул, что давно предсказывал выход российской команды в 1/8 чемпионата мира по футболу.
«Ура, я вам что говорил! Браво, Россия! Мы в 1/8 финала впервые за 32 года, я говорил вам это!», — кричит Мацуев охрипшим голосом на кадрах видеозаписи, опубликованной в Twitter пианиста.
При этом пианист несколько раз подпрыгнул на трибуне, его восторг поддержал и актер Михаил Боярский, находившийся рядом и появившийся в кадре.
Во вторник сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1. После игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл секрет успеха российской команды.
Сборная России возглавляет группу А с шестью очками и практически обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.
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