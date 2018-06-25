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Автора единственного гола аргентинцев на ЧМ накажут
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Автора единственного гола аргентинцев на ЧМ накажут 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро, являющийся автором единственного гола альбиселесте на чемпионате мира, пропустит матч группового этапа против Нигерии. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист Хосе Альварес.
«Кун Агуэро не сыграет в решающем матче против Нигерии. Сампаоли (Хорхе Сампаоли, — главный тренер команды, прим. «Ленты.ру») накажет его за все, что было раньше, но для публики он объяснит это спортивными причинами», — написал репортер.
Ранее 24 июня Daily Mail сообщили, что игроки сборной Хавьер Маскерано и Лионель Месси сами определят состав на матч с африканской сборной. Издание сослалось на слова чемпиона мира 1986 года Рикардо Джусти, который в свою очередь узнал о произошедшем от неназванного менеджера команды.
22 июня также появилась информация, что аргентинцы выступили против Сампаоли после поражения от хорватов (0:3). Репортер America TV Себастьян Темпоне утверждал, что футболисты устроили собрание, где решили, что на матч с Нигерией они выйдут под руководством другого наставника.
Агуэро забил единственный гол для сборной Аргентины в первом матче команды на турнире. Тогда южноамериканцы сыграли вничью со сборной Исландии 1:1.
В заключительном матче группового этапа аргентинцы в случае победы над Нигерией сохраняют шансы на выход в 1/8 финала. В случае, если исландцы, также набравшие только одно очко в двух матчах, обыгрывают хорватов, в следующий этап пройдет команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.
Матч Нигерия-Аргентина состоится 26 июня. Начало матча запланировано на 21:00.
Чемпионат мира завершится 15 июля.
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