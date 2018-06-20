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Приехавшие на ЧМ болельщики попросили об убежище
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Приехавшие на ЧМ иностранцы начали просить убежище в Финляндии 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники пограничной службы Финляндии сообщили о задержании сразу нескольких человек, приехавших на чемпионат мира по футболу в Россию и запросивших убежище в Финляндии.
Начавшийся на прошлой неделе чемпионат мира по футболу привлек в Россию тысячи туристов. Обычно для поездок в Россию необходимо получать визу, но для футбольных фанатов сделано исключение. Обладатели билетов на матчи турнира и специального пропуска Fan-ID имеют право въезжать на российскую территорию без визы, и в последние дни имели место случаи использования этой возможности для попадания на территорию Евросоюза.
Так, в пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа гражданин третьей страны заявил о намерении просить убежище в Финляндии. По его словам, он приобрел билеты на матчи и оформил паспорт болельщика лишь для того, чтобы подать заявление на предоставление убежища в Финляндии, передает Yle.
В тот же день на пограничном пункте в Вайниккала был задержан гражданин Нигерии, пытавшийся въехать в страну по поддельному бразильскому паспорту. В воскресенье три молодых марроканца пытались перейти границу с Финляндией по лесу в районе Ваалимаа. Все четверо после задержания заявили о желании запросить убежище в стране.
Руководитель отдела оценки рисков Пограничной службы Марко Саарекс говорит, что произошедшее не стало для них неожиданностью.
«Мы провели собственный анализ предстоящего турнира и ожидали, что такие случаи будут происходить. Немного удивило, что случаев было так много сразу в начале чемпионата. Мы предполагали, что их будет больше к концу, когда страны станут вылетать из борьбы», — заявил он.
По словам Саарекса, использование чемпионата в качестве предлога для попадания на территорию Евросоюза стало новым явлением. В прошлом году в России проходил Кубок конфедераций, во время которого действовали аналогичные послабления в визовом режиме, однако тогда аналогичных случаев на финской границе не было.
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