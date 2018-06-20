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Комментатор объяснил выбор песни после победы Черчесова
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«Ты просто космос, Стас». Комментатор объяснил выбор песни после победы сборной России 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Комментатор телеканала "Россия 1" Владимир Стогниенко рассказал, почему после матча группового турнира чемпионата мира Россия — Египет (3:1) поставил песню группы "Ленинград" "Ты просто космос, Стас". Напомним, что победа практически гарантировала подопечным Станислава Черчесова выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная России никогда не добивалась такого результата в своей новейшей истории.
— Я ее слушал совершенно случайно в плеере, когда ехал на стадион, и подумал, что если бы мы выиграли, было бы круто такой вот саундтрек (поставить). Мысль появилась, разумеется, до матча, — цитирует Стогниенко "Говорит Москва". — А в момент, когда стало понятно, что мы выходим (в плей-офф), я вообще немножко вожжи (в смысле себя) отпустил во втором тайме, и как-то я так подумал, что это хорошая мысль. Ну и так все вышло.
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