Наставник сборной Египта сохранит пост

Наставник сборной Египта не будет отправлен в отставку после ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер может сохранить свою должность по окончании чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС

Информацию о том, что наставник будет отправлен в отставку, опроверг министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи.

"Турнир еще продолжается, давайте не будем предвосхищать события", — заявил министр в эфире телеканала "Экстра ньюс".

Национальная команда Египта потерпела поражение в двух матчах группового этапа чемпионата мира — 2018 — против команд Уругвая (0:1) и России (1:3), лишившись шансов на выход в плей-офф. Заключительную встречу на мундиале подопечные Эктора Купера проведут против сборной Саудовской Аравии.

Ранее капитан сборной Египта принес извинения всему египетскому народу.