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Наставник сборной Египта сохранит пост
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Наставник сборной Египта не будет отправлен в отставку после ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер может сохранить свою должность по окончании чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.
Информацию о том, что наставник будет отправлен в отставку, опроверг министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи.
"Турнир еще продолжается, давайте не будем предвосхищать события", — заявил министр в эфире телеканала "Экстра ньюс".
Национальная команда Египта потерпела поражение в двух матчах группового этапа чемпионата мира — 2018 — против команд Уругвая (0:1) и России (1:3), лишившись шансов на выход в плей-офф. Заключительную встречу на мундиале подопечные Эктора Купера проведут против сборной Саудовской Аравии.
Ранее капитан сборной Египта принес извинения всему египетскому народу.
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