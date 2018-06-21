Месси довели до слез

Сесилия Куччиттини, мама аргентинского нападающего Лионеля Месси , рассказала, что ее сын болезненно реагирует на критику в свой адрес. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, Лионель мечтает выиграть кубок мира по футболу.

«Этого он хочет больше всего, и мы, его семья, поддерживаем Лео», — рассказала Сесилия изданию El Trece.

Мама футболиста призналась, что сын очень переживает и даже плачет из-за критики.

«Пишут, что Лионель не чувствует ответственности, но это не так. Вы бы видели Лео таким, каким его видим мы. Он страдает и плачет из-за этого, потому что критика расстраивает и его, и нас», — призналась она.

Сборная Аргентины сыграла вничью 1:1 стартовый матч чемпионата мира по футболу со сборной Исландии. Лионель Месси не реализовал пенальти. Второй матч группового этапа аргентинцы проведут сегодня в 21.00 со сборной Хорватии.