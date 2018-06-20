Путин оценил ход чемпионата мира по футболу

Россия довольна ходом чемпионата мира по футболу, благодарна всем участникам, заявил российский лидер Владимир Путин

«Мы довольны тем, как чемпионат проходит, и очень благодарны всем участникам: как спортсменам, специалистам, тренерам, так и фанатам», — передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с португальским коллегой Марселу Ребелу ди Созой.

Российский лидер заявил, что в России болеют за свою сборную, но сопереживают вместе с другими командами, чему способствуют их болельщики, разъехавшиеся по разным городам.

«Конечно, горечь поражения, а это неизбежно на таких чемпионатах, на таких соревнованиях, она присутствует в случае проигрыша той или иной команды, но это не нарушает общую атмосферу праздника», — сказал Путин.

«Стадионы все заполнены, и уверен, на сегодняшней игре вашей сборной тоже будет аншлаг», — отметил российский лидер.