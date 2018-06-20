Боярский высказался об игре сборной России

Михаил Боярский назвал достижения сборной России на ЧМ-2018 неслучайными

Актёр Михаил Боярский в беседе с изданием «Ридус» назвал достижения сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года неслучайными.

«Если ранее у сборной была сумбурная игра, то на ЧМ они проявили себя совершенно по-другому, и счёт 5:0 не случайность, а закономерность, потому что второй матч — 3:1», — сказал артист.

По его словам, огромную любовь россиян к своей сборной в случае победы и резкую критику при проигрышах можно объяснить менталитетом.

«Это черта нашего русского характера. От любви до ненависти один шаг. Полагаю, что всё-таки более-менее постоянная любовь относится к клубным командам, а не сборной нашей страны», — отметил он.