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Боярский высказался об игре сборной России
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Михаил Боярский назвал достижения сборной России на ЧМ-2018 неслучайными 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Актёр Михаил Боярский в беседе с изданием «Ридус» назвал достижения сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года неслучайными.
«Если ранее у сборной была сумбурная игра, то на ЧМ они проявили себя совершенно по-другому, и счёт 5:0 не случайность, а закономерность, потому что второй матч — 3:1», — сказал артист.
По его словам, огромную любовь россиян к своей сборной в случае победы и резкую критику при проигрышах можно объяснить менталитетом.
«Это черта нашего русского характера. От любви до ненависти один шаг. Полагаю, что всё-таки более-менее постоянная любовь относится к клубным командам, а не сборной нашей страны», — отметил он.
Ранее Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал победу сборной России над командой Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2018.
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