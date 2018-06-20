Кокорин обратился к Роналду

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился к форварду «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду после того, как португалец забил мяч в ворота сборной Марокко (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018.
Напомним, этот гол стал четвёртым для Роналду на турнире. Таким образом, португальский нападающий занял первую строчку в гонке бомбардиров ЧМ-2018, оставив позади полузащитника сборной России Дениса Черышева, в активе которого три гола в двух матчах турнира. На шестой строчке рейтинга бомбардиров на данный момент располагается ещё один представитель российской команды Артём Дзюба (2 гола).
«Роналду, совесть имей! Дай Черышеву и Дзюбе догнать тебя», — написал Кокорин на своей странице в «Инстаграме».