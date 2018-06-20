Тренер Ренар: Марокко гордится своей сборной

Главный тренер сборной Марокко по футболу Эрве Ренар остался доволен действиями команды в проигранном матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Португалии.

«Я не разочарован, наоборот горжусь игроками и страной, всем нашим футболом. Есть вещи, с которыми ничего нельзя поделать. Все ребята играли с душой», — заявил Ренар на пресс-конференции.

Он также не стал комментировать игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду , чей гол стал победным в матче с Марокко. Вместо этого тренер обратил внимание на свою команду.

«Я не хочу обсуждать игру Роналду. Марокко гордится своей командой. Мы впервые за 20 лет вышли на ЧМ и показали, что умеем играть в футбол», — добавил Ренар.

Ранее форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Марокко.