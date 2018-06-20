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Тренер Ренар: Марокко гордится своей сборной
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Тренер Ренар: Марокко гордится своей сборной 

RT на русском 29 минут назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Марокко по футболу Эрве Ренар остался доволен действиями команды в проигранном матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Португалии.
«Я не разочарован, наоборот горжусь игроками и страной, всем нашим футболом. Есть вещи, с которыми ничего нельзя поделать. Все ребята играли с душой», — заявил Ренар на пресс-конференции.
Он также не стал комментировать игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, чей гол стал победным в матче с Марокко. Вместо этого тренер обратил внимание на свою команду.
«Я не хочу обсуждать игру Роналду. Марокко гордится своей командой. Мы впервые за 20 лет вышли на ЧМ и показали, что умеем играть в футбол», — добавил Ренар.
Ранее форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Марокко.
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