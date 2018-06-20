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Дзагоев может сыграть в плей-офф ЧМ
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Алан Дзагоев может сыграть в плей-офф ЧМ-2018 

Москва24 3 часа назад
Фото: m24.ru
Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев может сыграть в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщается на официальной странице сборной России в Twitter.
"Продолжает восстановление после травмы Дзагоев — отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф", — говорится в сообщении.
Дзагоев получил травму в первом матче открытия ЧМ-2018 против сборной Саудовской Аравии после столкновения с защитником соперников. Полузащитник начал игру в стартовом составе, но покинул поле в середине первого тайма в сопровождении врачей. Позднее стало известно, что футболист получил травму задней поверхности бедра.
Игра с Саудовской Аравией завершилась победой российской команды со счетом 5:0.
Во вторник, 19 июня, после победы России в матче с Египтом, российская сборная стала первой командой, досрочно вышедшей в следующую стадию ЧМ-2018. Россиянам впервые за 32 года удалось оказаться в плей-офф мундиаля.
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