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Тренер сборной Франции отметил прекрасную игру россиян
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Главный тренер сборной Франции отметил прекрасную игру россиян на ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам поздравил сборную России с досрочным выходом в плей-офф чемпионата мира и отметил прекрасную игру команды Станислава Черчесова. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча с командой Перу (1:0).
"Сборная России провела две прекрасные игры, поздравляю с победой. Это очень хорошо для России как организатора чемпионата мира по футболу. Российские болельщики могут гордиться своей командой", — сказал Дешам.
Он отметил, что сборной России нужно усиливать игру, так как в дальнейшем уровень команд будет возрастать.
Сборная России впервые в новейшей истории обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Россияне набрали шесть очков, победив команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), и поборются в игре с командой Уругвая за первое место в группе А. Соперником подопечных Станислава Черчесова в 1/8 финала станет команда из группы B, в которой, в частности, выступают команды Испании и Португалии.
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