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Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
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Западные СМИ сообщили о дефиците пива в Москве из-за ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Москва испытывает дефицит пива для футбольных болельщиков, приехавших на ЧМ-2018, пишут западные СМИ.
Поклонники футбола близки к тому, чтобы оставить московские рестораны и кафе без пива, пишет CNBC.
«Мы просто не думали, что они захотят только пива», — сказал официант одного из заведений столицы.
По его словам, пиво сорта «лагер» закончилось еще в понедельник. При этом новую поставку придется ждать еще долго, так как у поставщиков не хватает пива.
«В Москве действительно много людей, и все они пьют. Это жара, и это футбол», — добавил он.
Бармен Дмитрий из бара «Гоголь» сообщил, что футбольные фанаты в его заведении за три дня выпили более 800 литров пива. Он добавил, что во вторник пришлось осуществить три поставки с пивом, водкой и виски, чтобы пополнить запасы алкоголя.
Ранее британские СМИ писали, что ЧМ-2018 станет одним из наименее затратных для английских фанатов, по сравнению с Мундиалем в Бразилии и чемпионатом Европы во Франции. Отмечалось, что падение российского рубля и низкая стоимость пива и некоторых других продуктов позволят англичанам потратить в России значительно меньше средств, чем в 2014 и 2016 годах.
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