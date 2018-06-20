Не видел, но одобряет: сборная порадовала Путина

Президент России Владимир Путин не смог посмотреть прямой эфир с трансляцией матча второго тура чемпионата мира — 2018 между отечественной командой и сборной Египта, по итогам которого подопечные Станислава Черчесова практически гарантировали себе исторический выход в плей-фф. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин в это время встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко , а сам результат игры оценил «весьма позитивно».

19 июня сборная России по футболу обыграла национальную команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. На игре, по официальным данным, присутствовало 64 468 зрителей. Среди них не оказалось президента России Владимира Путина.

На вопрос о том, наблюдал ли глава государства за ходом встречи в телетрансляции, ответил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

«Так получилось, что как раз он летел. Этот час перелета из Минска в Москву он находился в самолете, поэтому он матч не видел», — сказал Песков.

По словам заместителя руководителя администрации президента, Путин находился на заседании Высшего государственного совета союзного государства и провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Сам же Путин узнал о результате матча после того, как спустился с трапа самолета. На победу российской сборной по футболу он отреагировал «весьма позитивно».

«Отреагировал он как и вся наша страна, весьма позитивно. Это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная, поэтому президент тоже был рад», — подчеркнул Песков.

Примечательно, что Путин лично присутствовал на матче открытия мундиаля, в котором принимали участие сборные России и Саудовской Аравии. Тогда президент страны официально объявил о начале соревнований. Встреча завершилась победой россиян с разгромным счетом 5:0.

После матча с саудовцами Путин лично поздравил главного тренера национальной команды, позвонив Черчесову по телефону прямо во время послематчевой пресс-конференции. Об этом сообщил сам наставник российской команды.

«Мне звонил глава страны. Поздравил, просил передать всем футболистам спасибо за игру. Попросил так играть дальше», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

А вот по итогам встречи с египетской командой президент России с 54-летним специалистом, скорее всего, не созванивался, отметил Песков.

«Черчесову он, по-моему, не звонил на этот раз или может быть я об этом не знаю», — рассказал представитель Кремля.

По итогам двух туров группового этапа чемпионата мира — 2018 сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы А, опережая команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В заключительном матче россияне встретятся с уругвайцами. Матч пройдет в Самаре 25 июня.

Благодаря победе над сборной Египта дружина Черчесова практически гарантировала себе выход в 1/8 финала мирового первенства. Для этого необходимо, чтобы Уругвай не проиграл команде Саудовской Аравии в очной встрече, которая состоится 20 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе «Ростов Арена».

Ранее в своей новейшей истории сборная России по футболу ни разу не выходила в плей-офф мундиаля. До этого россияне трижды проходили квалификацию в финальный раунд соревнований, но ни разу не преодолевали групповую стадию.

Своим мнением о вероятном выходе российской сборной в плей-офф нынешнего розыгрыша турнира поделился вице-премьер России, председатель координационного совета при правительстве страны по подготовке и проведению чемпионата мира — 2018 Виталий Мутко