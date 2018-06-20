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Сборная России добилась исторического успеха на ЧМ
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Сборная России добилась исторического успеха на ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная Уругвая обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 1:0 во втором матче группового этапа чемпионата мира по футболу.
Таким образом, сборные России и Уругвая, набравшие по 6 очков после двух игр, досрочно оформили себе путевки в 1/8 турнира.
Сборные Египта и Саудовской Аравии, проигравшие два первых матча группового этапа, лишились шансов на выход в плей-офф.
Сборная России впервые в истории сумела выйти в 1/8 чемпионата мира.
Встреча между Россией и Уругваем, которая состоится 25 июня в 17.00 на стадионе «Самара Арена», определит лидера группы.
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Соперниками России и Уругвая в 1/8 станут сборные, вышедшие из группы B: Португалия, Испания или Иран. Ранее сборная Марокко потеряла шансы на выход в плей-офф, проиграв Португалии.
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