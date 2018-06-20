Футбол будущее России. Студенческий кубок чемпионов. Интервью с победителем

Победители «Студенческого Кубка Чемпионов» о том, с какими сложностями сталкиваются начинающие футболисты и как их преодолеть.

Уже второй год подряд в Москве проходит турнир по футболу среди команд московских вузов — «Студенческий Кубок Чемпионов».

Не так давно состоялся финал турнира, где между собой сыграли команды из МИРЭА и МПГУ. Победителем СКЧ-2018 стала команда из МИРЭА.

«Чемпионат» поговорил с победителем турнира «Студенческий Кубок Чемпионов», а также тренером команды МИРЭА Алексеем Меньшенином и выяснил, как формируется состав сборной вуза, какие есть ограничения в студенческом футболе, кто назначает тренера команды, а также о том, как часто проходят тренировки у студентов-футболистов. Алексею только 23 года, а он уже четыре года тренирует сборную своего вуза, поэтому не понаслышке знает о самых важных аспектах студенческого футбола.

Сборная вуза и профессиональный клуб

Прежде всего важно отметить, в студенческом футболе, как и в профессиональном, игрок может выступать за сборную своего вуза и клуб. Однако, в отличие от профессионального футбола, где матчи сборной и клубов не проходят в один день, в студенческом футболе они могут совпасть. Поэтому некоторые игроки, которые уже играют в профессиональном клубе, не часто могут выступать за сборную своего вуза.

Алексей Меньшенин: «Когда я был на 2-3-м курсе, играл в третьем дивизионе и тренировался там. Сейчас у нас есть несколько игроков, у которых тоже есть профессиональные контракты. Один даже капитан молодёжного состава „Локомотива“. Другой студент играет в третьем дивизионе. У нас также есть футболист из молодёжной сборной России. Конечно, играть часто за сборную вуза у них не получается, но когда важная игра, то они могут приехать нас поддержать.»

Как формируется состав на сезон?

Состав на сезон выбирает тренер команды. Помимо него в выборе может участвовать капитан команды, а также некоторых опытных игроков основного состава.

«Мне сейчас 23 года, и так получилось, что уже четыре года я тренер команды МИРЭА. У нас уволили тренера, и потихоньку всё передалось мне. Поэтому именно я провожу тренировки и отбор игроков в команду. На отбор также приглашаю опытных ребят из команды, которые могут поделиться своим мнением. Вместе с ними мы отбираем людей, пока в конце не сфорируем состав.»

Отбор игроков в команду проводится в сентябре, в начале учебного года. «С каждым разом на отбор приходят все больше человек, в последний раз пришло 180».

Как попасть в команду?

Конечно, важным аспектом при выборе игрока в команду является уровень игры.

«В первую очередь мы отбираем ребят, которые подходят по уровню, потом по дополнительным аспектам. Например, кто пришёл из спортивной школы, узнаём его позицию. Также бывают внутренние турниры в вузе. Там мы смотрим ребят и, если кто-то не прошёл в первый раз, то может попробовать пройти отбор ещё.»

В студенческом футболе важно правильно выбрать оптимальный состав на весь сезон. Нужно учитывать, что игроки помимо тренировок должны посещать занятия. К тому же, некоторые студенческие турниры проходят во время сессии, что усложняет задачу для тренера. Поэтому на какой-нибудь важный матч они просто не смогут приехать.

«Не многие ребята могут посещать все игры в сезоне: кто-то из-за учёбы, кто-то из-за работы. Конечно, у нас есть игроки, которые могут приехать на все игры и те, кто 2-3 раза, когда будет необходима помощь команде. У нас, например, в сборной пять вратарей. Бывало так, что не хватало игроков, и мы выпускали кого-то из них в качестве полевого игрока. Поэтому специфика студенческого футбола заключается в выборе оптимального состава на весь сезон, ведь у многих зачеты, работа. В этом плане тут сложнее, чем в профессиональном футболе.»

Ограничения в студенческом футболе

Состав студенческой команды меняется раз в год, так как необходимо найти замену студентам, которые окончили вуз. Также студенты могут играть за команду только до 25 лет.

«Если человек впускается, то ему уже по регламенту нельзя играть. Конечно, все зависит от регламента, но в основном играют очники. Бакалавры и магистранты также могут играть, но до 25 лет. В баскетболе, например, нельзя играть, если не сдал сессию.»

Сколько человек можно выбрать на сезон?

Тут важно учитывать регламент самого турнира, в котором будет участвовать сборная, ведь у каждого соревнования есть свой регламент, в котором указано максимальное количество игроков.

«Например, на Московские студенческие спортивные игры можно подать заявку на 50 человек, но такое бывает редко. У нас набирается примерно 30-40 человек».

Кто назначает тренера сборной?

Назначение главного тренера в каждом вузе проходит по-разному. Всё зависит от того, насколько администрация и студенты заинтересованы в развитие футбола в их институте. В вузах, где структура работает правильно, тренера назначает руководство. Тренера сборной может назначить заведующий кафедрой физического воспитания. Некоторые вузы приглашают профессионального тренера. Иногда просто назначают преподавателя, который понимает в футболе.

«Меня, например, назначил наш бывший капитан. Мне сначала передали административные функции (заявки, документация, общение с администрацией вуза), а потом уже стал тренером». Капитана команды, как и в профессиональном футболе, назначает тренер. «Выбор капитана — это работа тренера команды. Обычно капитанов назначают общим голосованием. У нас назначил его я, выбрал самого опытного».

Тренировки: как часто они проходят?

В каждой команде тренировки проходят по-разному. Однако в среднем каждая команда тренируется хотя бы 1-2 раза в неделю.

«У нас, например, две тренировки в неделю по футболу в летний период. Весной и осенью мы играем в большой футбол на улице. Зимой также стараемся тренироваться один-два раза в неделю».

Студенческие сборные делятся на две категории: те, у кого есть свои поля, и те, кому приходится арендовать их.

«У нас есть база, которую построили два года назад, а для игр мы арендуем поле у ЦСКА. Практически 80% вузов так делает, потому что нет своих полей. В нашем вузе также есть доступнейший спортивному залу и к бассейну».

Однако и с тренировками могут возникнуть проблемы, ведь многие футболисты играют в спортивных школах. Такие игроки после выпуска обычно переходят в чемпионат Москвы (третий-четвёртый дивизион). В профессиональных клубах нагрузка, конечно, больше и тренировки каждый день. Из-за этого многие футболисты не успевают, к тому же, вся команда получается разного уровня.

«С некоторыми у нас договорённость. Если у них в клубе и у нас тренировки в один день, то они могут пойти в клуб. Но когда там тренировки, а у нас игра, то к нам. В других странах, например, студенческий спорт уже считается низшим дивизионом, оттуда игрок может сразу стать профессиональным футболистом. У нас, к сожалению, нужно совмещать».

Как вузы помогают студентам-футболистам?

Вуз должен предоставлять студентам необходимую экипировку для игр, мячи. Также в некоторых вузах есть система поощрения студентов-спортсменов. Например, если студент, который играет за команду вуза, закрыл сессию без троек, то он может получить повышенную стипендию.

«У нас, например, управление по социальной работе заинтересовано в развитие студенческого спорта. Мы с ними плотно сотрудничаем. Ежегодно нам покупают форму, мячи. Также помогает студенческий спортивный клуб, он представляет интересы сборной».

Помимо игроков у сборных вузов также есть свои менеджеры, которые помогают команде: организует мероприятия, ведут официальные страницы сборной в социальных сетях. И не обязательно, чтобы его вели сами футболисты, зачастую это студенты, которые просто любят спорт.

Турниры в студенческом футболе

За сезон проходят соревнования по мини-футболу и большому. То есть футболисты играют полноценный сезон: большой футбол — 13 игр; мини-футбол — около 19.

«В основном, конечно, два турнира, но параллельно могут возникнуть другие. Получается, что загруженность 1-2 матча в неделю. Также есть традиционные студенческие соревнования. Например, «Студенческий Кубок Чемпионов», который организовывает компания Nike уже второй год. В этом году мы его как раз выиграли. Дальше есть несколько соревнований приближённых к студенческим, их организовывают клубы».