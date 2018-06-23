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Сербы пожалуются в ФИФА на судью матча со швейцарцами
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Сербы пожалуются в ФИФА на судейство в матче со швейцарцами 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Футбольный союз Сербии принял решение пожаловаться в Международную федерацию футбола на работу главного судьи встречи между сербами и швейцарцами немца Феликса Бриха, а также его помощников в этом матче.
"Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии. Помимо эпизода с пенальти было еще множество моментов, которые трактовались против нас", — приводит слова генерального секретаря организации Йована Шурбатовича Чемпионат.com.
Кроме того, Шурбатович выразил недоумение по поводу появления на поле полузащитника сборной Швейцарии Шердана Шакири в бутсах с косовским флагом. По его мнению, ФИФА обязана была запретить игроку в таком виде продолжать матч.
Напомним, что швейцарская сборная победила сербскую команду со счетом 2:1. Руководители Футбольного союза Сербии убеждены, что судья в этой встрече не назначил явный пенальти в ворота соперника.
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