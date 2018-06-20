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Губерниев пообещал «выпить море»
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Губерниев пообещал «выпить море» в случае выхода сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что при должной поддержки страны сборная России по футболу способна на чудо на чемпионате мира 2018 года.
«Наша сборная готова, мы это видим. Остаётся только сейчас пожелать удачи в матче с Уругваем и попробовать настроить себя на чудо и суперсенсацию в матче 1/8 финала», — цитирует Губерниева РИА Новости.
Он также сказал, что сделает на случай выхода сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018.
«Вы можете себе представить, что вдруг будет, если мы пройдем в четвертьфинал? Тогда мы все пойдём и выпьем море, на радостях», — заявил Губерниев.
Ранее Первый канал поблагодарил тренера голландского «Витесса» Леонида Слуцкого за работу в качестве комментатора на матчах чемпионата мира 2018 года по футболу.
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