Полузащитник ЦСКА получил серьезную травму

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров на утренней тренировке в одном из игровых эпизодов получил серьезную травму, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

«К сожалению, у Макарова диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Футболисту потребуется операция», — сказал главный врач команды Шагабутдин Керимов.

Вторую половину минувшего сезона 22-летний Макаров провел на правах аренды в «Тосно», проведя шесть матчей в российской Премьер-лиге.