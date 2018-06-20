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Полузащитник ЦСКА получил серьезную травму
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Полузащитник ЦСКА получил серьезную травму 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: GettyImages
Полузащитник ЦСКА Александр Макаров на утренней тренировке в одном из игровых эпизодов получил серьезную травму, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.
«К сожалению, у Макарова диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Футболисту потребуется операция», — сказал главный врач команды Шагабутдин Керимов.
Вторую половину минувшего сезона 22-летний Макаров провел на правах аренды в «Тосно», проведя шесть матчей в российской Премьер-лиге.
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