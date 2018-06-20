Роналду стал лучшим европейским бомбардиром

Роналду принес португальцам победу в матче ЧМ-2018 и стал лучшим европейским бомбардиром

Сборная Португалии благодаря голу Криштиану Роналду победила марокканцев и вышла на первое место в группе В чемпионата мира по футболу. Команда Фернанду Сантуша продолжает завоевывать очки усилиями капитана команды: на счету Роналду все четыре мяча португальцев на турнире.

Роналду забил мяч уже на четвертой минуте матча, прошедшего на московском стадионе "Лужники". Таким образом, он стал лучшим бомбардиром среди европейских сборных в истории, обойдя венгра Ференца Пушкаша (84 мяча). На счету португальца 85 голов в 152 встречах. Роналду стал лидером бомбардирской гонки на турнире в России и второй раз подряд был признан лучшим игроком матча.

На чемпионате мира в России Роналду записал на свой счет больше голов (4), чем за три пошедших мировых первенства вместе взятых, на каждом из которых он забил по мячу. Сантуш связал удачную игру 33-летнего нападающего на мировом первенстве в России с опытом. "Роналду, как портвейн, он с возрастом становится еще лучше, совершенствуется, — отметил Сантуш. — Он постоянно развивается, в отличие от других игроков, он знает себя и чего может добиться, сегодня он не будет делать то, что делал четыре-пять лет назад, а через три года снова будет играть по-другому".

По словам полузащитника сборной Португалии Адриена Силвы, Роналду является примером для всей команды. "Мы видим Роналду и на поле, и за его пределами, он настоящий профессионал, — подчеркнул Силва. — Для меня Роналду — лучший игрок мира".

Впрочем, сам Роналду после игры с марокканцами не заострял внимание на себе. "Самое важное — выиграть и заработать три очка, — сказал пятикратный обладатель "Золотого мяча". — Теперь главное — продолжить работу, постараться лучше выступить на групповом этапе, а дальше — посмотрим. Сейчас нужно думать о следующих матчах, мы выиграли, и необходимо выходить с первой позиции в плей— офф".

Марокканцы первыми лишились шансов на выход из группы

Сборная Марокко, пропустившая четыре чемпионата мира, уверенно квалифицировалась на турнир в России. Однако в первом матче финальной части удача отвернулась от африканцев. Удерживая ничью до конца встречи, на последних секундах пятой добавленной минуты команда Марокко подарила победу иранцам, забив в свои ворота.

В матче с португальцами африканская команда, напротив, пропустила уже на четвертой минуте. При этом марокканцы весь матч старались отыграться и усердно атаковали, но их попытки так и не завершились успехом.

Капитан африканской команды Мехди Бенатия, несмотря на два поражения, удовлетворен игрой команды на турнире. "Мы проделали большую работу, я горд, несмотря на эти результаты, у нас была возможность показать себя. В сборной есть молодые игроки, которые смогут представлять нашу команду на предстоящих двух-трех чемпионатах мира. Хотел бы поблагодарить партнеров по команде за игру на этом турнире", — сказал игрок "Ювентуса".

Тренер марокканцев Эрве Ренар был действительно огорчен результатом команды, он подчеркнул, что очень горд за своих ребят. "Есть вещи, с которыми ничего не поделаешь. Я уверен, что весь марокканский народ гордится своей сборной. Где-то 2,5 года назад мы пустились в новое приключение, мы были 80-ми, сейчас мы 41-е [в рейтинге ФИФА], мы впервые вышли на чемпионат мира [с 1998 года] и продемонстрировали, что умеем играть в футбол", — сказал он.

Португальцы могут стать соперниками сборной России в плей-офф

Сборная России после матча Уругвай — Саудовская Аравия (1:0) досрочно обеспечила себе выступление в 1/8 финала чемпионата мира. Окончательная расстановка команд в группе А станет известна после очного матча команд России и Уругвая, который состоится 25 июня в Самаре (17:00 мск). В группе В три сборные по-прежнему претендуют на выход в плей— офф. Позднее в среду второй матч проведут команды Ирана и Испании.

После матча Португалия — Марокко бывший тренер московского "Локомотива", наставник португальской "Витории" Жозе Коусейру признался, что ему очень понравилась игра россиян на этом турнире. "Не знаю, будет ли Португалия играть против россиян, может быть, достанется другая команда, например, Уругвай, — сказал Коусейру. — Сборная России играет очень хорошо. Совсем не просто забивать столько голов".

"Стала ли для меня их игра сюрпризом? Нет, совсем нет, и вчерашняя игра была прекрасна. Это здорово и для чемпионата, и для жителей России", — добавил португалец.

Отвечая на вопрос о возможной игре Россия — Португалия, тренер ответил: "Мы сборную России не боимся, но уважаем".