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Игрок сборной Марокко: Роналду забил нам после нарушения
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Игрок сборной Марокко: Роналду забил нам после нарушения 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Марокко Мехди Карсела-Гонсалес в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" прокомментировал поражение от команды Португалии и вылет с чемпионата мира — 2018 после группового этапа.
"Сегодня все решили мелкие детали. Да и арбитр, наверное, сыграл некоторую роль в нашей неудаче.
Когда Криштиану Роналду нам забивал, пострадал наш игрок Халид Бутаиб — возможно, там был фол, но судья не обратился к видеоповтору.
Также я думаю, что в ворота португальцев можно было поставить пенальти. Все эти небольшие детали и решают твою судьбу на чемпионате мира", — сказал Карсела-Гонсалес.
Ранее сборная Марокко потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира — 2018 после поражения от команды Португалии во втором туре группового этапа мирового первенства со счетом 0:1.
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