Игрок сборной Марокко: Роналду забил нам после нарушения

Нападающий сборной Марокко Мехди Карсела-Гонсалес в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" прокомментировал поражение от команды Португалии и вылет с чемпионата мира — 2018 после группового этапа.

"Сегодня все решили мелкие детали. Да и арбитр, наверное, сыграл некоторую роль в нашей неудаче.

Также я думаю, что в ворота португальцев можно было поставить пенальти. Все эти небольшие детали и решают твою судьбу на чемпионате мира", — сказал Карсела-Гонсалес.

Ранее сборная Марокко потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира — 2018 после поражения от команды Португалии во втором туре группового этапа мирового первенства со счетом 0:1.