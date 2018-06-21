Ещё
Футболист стал мемом после неудачного вброса мяча
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист стал мемом после неудачного вброса мяча 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Иранский футболист Милад Мохаммади стал мемом после неудачного вброса мяча из аута во время матча с Испанией.
Перед тем, как бросить мяч, футболист решил исполнить акробатический номер, но что-то пошло не так.
Стоя на бровке, он долго готовился, о чем-то думал, поцеловал мяч, разбежался, сделал кувырок, а затем поспешно вернулся на исходную позицию и вбросил мяч традиционным способом.
Пользователи Twitter высмеяли попытку Мохаммади впечатлить болельщиков и сравнили его действия с неуклюжими кувырками панды и прочими неудавшимися акробатическими трюками.
Пользователи также пошутили, что это был лучший момент чемпионата мира по футболу.
Матч сборных Ирана и Испании завершился победой европейской команды со счетом 1:0.
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская сборная обогатилась на миллионы долларов126
Месси довели до слез16
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Британские фанаты шокировали Волгоград363
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве162
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси довели до слез
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Прочее
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение