Футболист стал мемом после неудачного вброса мяча

Иранский футболист Милад Мохаммади стал мемом после неудачного вброса мяча из аута во время матча с Испанией.

Перед тем, как бросить мяч, футболист решил исполнить акробатический номер, но что-то пошло не так.

В матче против Испании иранский футболист Милад Мохаммади решил оригинально исполнить аут.



Но на небесах его не поддержали и что-то пошло не так! pic.twitter.com/cO2jDNyw4h— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 20 июня 2018 г.

Стоя на бровке, он долго готовился, о чем-то думал, поцеловал мяч, разбежался, сделал кувырок, а затем поспешно вернулся на исходную позицию и вбросил мяч традиционным способом.

Пользователи Twitter высмеяли попытку Мохаммади впечатлить болельщиков и сравнили его действия с неуклюжими кувырками панды и прочими неудавшимися акробатическими трюками.

Пользователи также пошутили, что это был лучший момент чемпионата мира по футболу.

How to take a throw in Iran pic.twitter.com/yK0yKU8sCd— Saint Raymond (@Callum_SR) 20 июня 2018 г.

Матч сборных Ирана и Испании завершился победой европейской команды со счетом 1:0.