Футболист стал мемом после неудачного вброса мяча 

Иранский футболист Милад Мохаммади стал мемом после неудачного вброса мяча из аута во время матча с Испанией.
Перед тем, как бросить мяч, футболист решил исполнить акробатический номер, но что-то пошло не так.
В матче против Испании иранский футболист Милад Мохаммади решил оригинально исполнить аут.
Но на небесах его не поддержали и что-то пошло не так! pic.twitter.com/cO2jDNyw4h— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 20 июня 2018 г.
Стоя на бровке, он долго готовился, о чем-то думал, поцеловал мяч, разбежался, сделал кувырок, а затем поспешно вернулся на исходную позицию и вбросил мяч традиционным способом.
Пользователи Twitter высмеяли попытку Мохаммади впечатлить болельщиков и сравнили его действия с неуклюжими кувырками панды и прочими неудавшимися акробатическими трюками.
Пользователи также пошутили, что это был лучший момент чемпионата мира по футболу.
Матч сборных Ирана и Испании завершился победой европейской команды со счетом 1:0.