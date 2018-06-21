Козлиная бородка приносит удачу Роналду

На матч против команды Марокко в рамках второго тура чемпионата мира — 2018 португалец вышел с козлиной бородкой.

"Перед матчем с Испанией мы сидели в сауне, и я начал бриться. А потом сказал остальным, что оставлю эту козлиную бородку до конца турнира, если забью Испании. Я забил тогда, забил во втором матче, так что она принесла удачу. Поэтому я ее оставлю до конца ЧМ", — приводит слова Роналду A Bola.

33-летний форвард отметился хет-триком в матче с Испанией, а против команды Марокко забил победный мяч. На его счету четыре мяча на мундиале. Роналду лидирует в гонке бомбардиров мирового первенства.

Ранее СМИ сообщили, что Роналду стал самым быстрым игроком в истории.