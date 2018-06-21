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Козлиная бородка приносит удачу Роналду
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Козлиная бородка приносит удачу Роналду 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал свой новый имидж, передает "Советский спорт".
На матч против команды Марокко в рамках второго тура чемпионата мира — 2018 португалец вышел с козлиной бородкой.
"Перед матчем с Испанией мы сидели в сауне, и я начал бриться. А потом сказал остальным, что оставлю эту козлиную бородку до конца турнира, если забью Испании. Я забил тогда, забил во втором матче, так что она принесла удачу. Поэтому я ее оставлю до конца ЧМ", — приводит слова Роналду A Bola.
33-летний форвард отметился хет-триком в матче с Испанией, а против команды Марокко забил победный мяч. На его счету четыре мяча на мундиале. Роналду лидирует в гонке бомбардиров мирового первенства.
Ранее СМИ сообщили, что Роналду стал самым быстрым игроком в истории.
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