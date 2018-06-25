Россия завоевала сердца британских болельщиков

Болельщики сборной Англии, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, признались, что россияне завоевали их сердца, поразив гостей своей отзывчивостью, гостеприимством и чувством юмора; особый восторг вызвали русские девушки, от которых «просто дух захватывает», пишет британская Daily Star

По словам Стивена Огдена — директора нефтегазовой компании, приехавшего на чемпионат мира по футболу вместе со своим 17-летним сыном, друзья и родственники пытались отговорить их от поездки в Россию, а британские парламентарии и дипломаты предупреждали об «опасности» подобного путешествия. При этом он подчеркнул, что в России они с сыном «не увидели ни единого намека на проблемы», передает ИноТВ.

«На самом деле это один из самых дружелюбных чемпионатов мира, которые мне довелось видеть», — сказал английский болельщик, добавив: «это действительно фантастическая страна, а футбол просто невероятный».

Огден признался, что россияне завоевали их с сыном сердца. Жители России показались ему трудолюбивыми, но в то же время любящими веселье. Его сын Тео восторженно отозвался о замечательных людях, прекрасной еде и чудесном жилье, которое удалось снять на время чемпионата.

«А русские девушки — от них просто дух захватывает. Они так невероятно красивы, и когда ты им улыбаешься, они улыбаются в ответ и хотят с тобой поговорить», — сказал Тео, отметив с сожалением, что «в Англии такого не бывает».

По словам инвестиционного банкира Джорджа Хесселгрена, невозможно поверить, насколько сильно Россия превзошла его ожидания. Он отметил, что люди в России «фантастические», и всегда готовы помочь, а одна женщина на улице даже проводила их до стоянки такси, чтобы убедиться, что болельщики не заблудятся. «В Англии такого не встретишь», — заметил британец.

По данным издания, на матче между Англией и Панамой в Нижнем Новгороде было не больше 2 тыс. английских болельщиков, однако британцы, «рискнувшие приехать на чемпионат мира, влюбляются в Россию и россиян».