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Болельщики из Китая перепутали Вологду и Волгоград
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Болельщики из Китая перепутали Вологду и Волгоград 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китайские болельщики не смогли сесть на поезд в Волгограде, потому что он отправлялся из Вологды. Об этом сообщает «Р-Спорт».
По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, болельщики из Китая не могли найти свой поезд в расписании:
«Было начало первого ночи, в 1:37 у него было отправление по билету. Посмотрели внимательнее на билет, и оказалось, что он должен был ехать из Вологды, а находился (китайские болельщики — прим. «Ленты.ру») в этот момент в Волгограде».
«Следом за ним подошли две дамы, тоже из Китая, с той же самой проблемой. Им объяснили, что Вологда и Волгоград находятся на расстоянии около тысячи километров друг от дружки, но иностранным болельщикам не всегда можно это понять самим», —добавил министр.
Болельщиков посадили на другой поезд, который отправлялся через два с половиной часа.
Несмотря на то, что сборная Китая не попала на ЧМ-2018, Россию, данным Global Times, во время мирового первенства планируют посетить не менее ста тысяч китайских болельщиков.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.
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