В тренировке сборной не участвуют Жирков и Дзагоев

Сборная России приступила к тренировке, которая проходит на базе в Новогорске. Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков, в занятии принимают участие все футболисты, кроме Алана Дзагоева и Юрия Жиркова.
С начала тренировки российская команда разделилась на две группы — те, кто играл против команды Египта с первых минут, занимаются отдельно.
Сборная России на чемпионате мира — 2018 после двух побед над командами Саудовской Аравии и Египта лидирует в группе А. В третьем туре россияне сыграют со сборной Уругвая 25 июня, у которой также в активе шесть очков.