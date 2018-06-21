В тренировке сборной не участвуют Жирков и Дзагоев

В тренировке сборной России принимают участие все, кроме Дзагоева и Жиркова

С начала тренировки российская команда разделилась на две группы — те, кто играл против команды Египта с первых минут, занимаются отдельно.

Сборная России на чемпионате мира — 2018 после двух побед над командами Саудовской Аравии и Египта лидирует в группе А. В третьем туре россияне сыграют со сборной Уругвая 25 июня, у которой также в активе шесть очков.