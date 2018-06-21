Звезда испанского футбола расхвалил Россию

Касильяс назвал Россию футбольной страной

Экс-голкипер сборной Испании по футболу Икер Касильяс назвал Россию футбольной страной и поставил РФПЛ в пятерку сильнейших чемпионатов Европы.

«Футбольная ли страна Россия? Я думаю, что да. Ваша Лига находится в пятерке-шестерке сильнейших в Европе наравне с Португалией и Францией. Много ваших игроков в свое время выступали в европейских чемпионатах. А нынешний чемпионат мира доказывает, что у вас сильная национальная команда, и ваша страна футбольная, — передает слова Касильяса корреспондент Sport24.ru Павел Гуревич.

Сборная России на ЧМ-2018 обыграла на групповом этапе команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Заключительный матч группового этапа Россия проведет против Уругвая 25 июня в Самаре.