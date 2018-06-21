Власти Урала не нашли болельщика с проломленным черепом

Власти на Урале назвали фейком информацию о нападении на болельщика из Перу

Ранее местное издание TochkaNews.ru сообщило, что неизвестный молодой человек избил и ограбил латиноамериканского футбольного фаната. Отмечалось, что нападавший якобы россиянин.

"Информация оказалась фейком. Вообще это все — фейк. Ни один болельщик — ни перуанский, ни французский, ни русский — не поступал в больницы с проломленным черепом. Нет его, не существует", — заявил Иванов.

Ранее со ссылкой на департамент информационной политики губернатора Свердловской области сообщалось, что болельщиков из Франции и Перу, прибывших в Екатеринбург на специально организованном поезде, встретили оркестром и чаем из самовара.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи. Матч между сборными Франции и Перу состоится на "Екатеринбург-арене" 21 июня в 18:00 мск. На групповом этапе в столице Урала 24 июня также встретятся команды Японии и Сенегала, а 27 июня — Мексики и Швеции.