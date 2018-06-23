В граффити с Черчесовым усмотрели тайный знак

В граффити с Черчесовым усмотрели прославление польской «Легии»

Граффити создали уличные художники из проекта HoodGraffTeam в благодарность тренеру за выход в 1/8.

На портрете Станислав Черчесов демонстрирует жест в виде латинской буквы L. Болельщики решили, что это отсылка к варшавскому клубу «Легия», который Черчесов тренировал с октября 2015-го до июня 2016-го. Символ L тренер показывал как знак преданности клубу после победы в матчах.

Артём Бурш, уличный художник, основатель стрит-арт проекта HoodGraffTeam, который и создал граффити с Черчесовым, в эфире «Говорит Москва» объяснил свою задумку.

«Было важно не подчеркнуть, какой он там легендарный тренер. Мы хотели немного юморнуть, потому что в контексте "Ты просто космос, Стас" серьёзное лицо Черчесова не очень уместно. Хотелось сделать его таким — моя жена говорит "как пупсик". Тысячу раз мне написали уже, что это обозначение польской "Легии". Я посмотрю этот портрет, но на самом деле мы к "Легии" точно не привязывались. И вообще многие говорили, что L — в Штатах, например, — это значок лузеров. Поэтому я призываю не пытаться найти в этом подтекст — для меня "Зенит" чемпион форевер, поэтому никаких не может быть комментариев про "Легию" и так далее».

Художник добавил, что если сборная России пробьётся в четвертьфинал мундиаля, команда придумает новое граффити.

«Если в одну четвертую выйдем, то, я думаю, будет полно новых фотографий, которых будет достаточно для выбора. Мне симпатизирует Дзюба. Что касается Черчесова — двух Черчесовых слишком много будет в этом году. Достаточно. Одного-то хотят закрасить, а тут будет война целая с ЖЭКом».

При этом людей, которые обратились в районную администрацию с требованием закрасить изображение тренера на стене трансформаторной будки, Артём Бурш назвал «мененгитчиками».

«Многие недовольные пишут в комментариях и по поводу L, и что мы портим стратегически важный объект трансформаторной будки. Я не знаю, как это объяснить. Это, наверное, мененгит».