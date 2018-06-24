На стадионе «Фишт» побит рекорд посещаемости

В ходе ЧМ‐2018 уже во второй раз обновлен рекорд посещаемости стадиона "Фишт", передает телеканал "360".

В субботу на матче между футбольными командами Германии и Швеции присутствовало почти 45 тысяч человек.

Свидетелями противостояния сборных Швеции и Германии стали в субботу 44 287 человек. Предыдущий рекорд сочинского стадиона "Фишт" был установлен 15 июня. Тогда Испания играла с Португалией, а лично присутствовали при этом 43 866 болельщиков.