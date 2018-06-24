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На стадионе «Фишт» побит рекорд посещаемости
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На стадионе «Фишт» побит рекорд посещаемости 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В ходе ЧМ‐2018 уже во второй раз обновлен рекорд посещаемости стадиона "Фишт", передает телеканал "360".
В субботу на матче между футбольными командами Германии и Швеции присутствовало почти 45 тысяч человек.
Свидетелями противостояния сборных Швеции и Германии стали в субботу 44 287 человек. Предыдущий рекорд сочинского стадиона "Фишт" был установлен 15 июня. Тогда Испания играла с Португалией, а лично присутствовали при этом 43 866 болельщиков.
Игра Германия-Швеция закончилась со счетом 2:1. Первый гол забил шведский полузащитник Ула Тойвонен, но уже на 46-й минуте футболисты сборной Германии реабилитировались — Марко Ройс забил ответный гол. В компенсированное время еще один гол в ворота шведов забил штрафным ударом Тони Кроос.
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