Тренер сборной Дании возмутился системой ВАР

Тренер сборной Дании считает, что система видеоповторов лишает футбол шарма

Система видеопомощи арбитрам (VAR), используемая в матчах чемпионата мира — 2018, лишает футбол его шарма, будущее такой системы остается под вопросом. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер сборной Дании Оге Харейде.

В четверг на стадионе "Самара-Арена" датские футболисты в матче группового этапа чемпионата мира сыграли вничью с австралийцами — 1:1. На 38-й минуте в ворота сборной Дании был назначен пенальти из-за игры рукой датского нападающего Юссуфа Поульсена, который был реализован полузащитником Миле Единаком. Арбитр встречи Матео Лаос назначил одиннадцатиметровый удар после просмотра видеоповтора момента.

"Хочу сказать, что пенальти был назначен справедливо, но есть и другие ситуации, которые нужно пересмотреть на повторе — например, нарушения в середине поля и так далее. Система была использована против нас, но неосознанно. Считаю, что мы теряем шарм игры из-за использования этой системы, ее будущее под вопросом", — заявил Харейде.

"Мне показалось, что мои футболисты устали к концу игры. Инициатива переходила из рук в руки, мы часто теряли мяч, и соперники использовали это для контратак, поэтому нам нельзя было отдохнуть, нужно было быть в постоянном движении. Австралийцы создавали моменты, когда мы ошибались в обороне, это было часто заметно в последней трети второго тайма. Они очень организованы, была очень плотная игра", — добавил тренер.

По мнению Харейде, сборной Дании нужна как минимум ничья в последней игре группового этапа с командой Франции.

"Конечно, нам нужно будет посмотреть, как французы сыграют сегодня с перуанцами. По меньшей мере, мы будем на втором месте к вечеру, поэтому в Москве будет решающий матч. Надеюсь, мы пройдем в плей-офф", — заключил специалист.

В заключительном туре группового этапа сборная Дании сыграет с французской командой. Игра пройдет 26 июня на столичном стадионе "Лужники". В этот же день австралийцы в Сочи встретятся с командой Перу.