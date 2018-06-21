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Франция вышла в плей-офф ЧМ-2018
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Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Франции победила национальную команду Перу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на счету Килиана Мбаппе (34-я минута).
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Франции набрала шесть очков после двух туров и обеспечила себе право играть в 1/8 финала ЧМ. Перу, потерпев два поражения, потеряла шансы выступить в плей-офф мирового первенства.
Заключительный матч Франция сыграет с Данией, Перу — с Австралией. Обе встречи пройдут 26 июня.
Ранее сборная Дании сыграла вничью с национальной командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.
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