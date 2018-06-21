Франция вышла в плей-офф ЧМ-2018

Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Франции победила национальную команду Перу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету Килиана Мбаппе (34-я минута).

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Франции набрала шесть очков после двух туров и обеспечила себе право играть в 1/8 финала ЧМ. Перу, потерпев два поражения, потеряла шансы выступить в плей-офф мирового первенства.

Заключительный матч Франция сыграет с Данией, Перу — с Австралией. Обе встречи пройдут 26 июня.

Ранее сборная Дании сыграла вничью с национальной командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.