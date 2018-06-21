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Египет пожалуется на судейство в матче с Россией
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Египет пожалуется на судейство в матче с Россией 

Рамблер 1 час назад
Египетская футбольная ассоциация (EFA) подаст жалобу в FIFA на судейство во втором матче группового этапа чемпионата мира со сборной России, передает «Чемпионат».
Как заявил президент ассоциации Хани Абу Ред, судьи матча во главе с парагвайцем Энрике Касересем допускали «очевидные ошибки».
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В частности, египтяне не согласны с решением судьи проигнорировать систему видеоповторов в эпизоде с падением Марвана Мохсена в штрафной россиян. По мнению главы ассоциации, «это был чистый пенальти».
Напомним, что матч сборных России и Египта завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. Эта победа вывела нашу сборную в плей-офф, а египтяне лишились шансов на выход в следующий этап ЧМ.
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