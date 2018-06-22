Смолов жёстко ответил фанату на критику

Смолов жёстко ответил фанату, раскритиковавшему его в «Инстаграме»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов в своём «инстаграме» ответил на критику со стороны одного из болельщиков.

Форвард российской команды опубликовал фотографию, сделанную после матча со сборной Египта во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2018 (3:1), в котором он вышел на замену во втором тайме.

«Чемпионат»

В ответ на жёсткую критику со стороны одного из болельщиков, обвинившего его в недостаточной самоотдаче в матчах за национальную команду, Смолов написал следующее: «Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких ч (м) удаков, как ты».