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Смолов жёстко ответил фанату на критику
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Смолов жёстко ответил фанату, раскритиковавшему его в «Инстаграме» 

Чемпионат.com 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов в своём «инстаграме» ответил на критику со стороны одного из болельщиков.
Форвард российской команды опубликовал фотографию, сделанную после матча со сборной Египта во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2018 (3:1), в котором он вышел на замену во втором тайме.
«Чемпионат»
В ответ на жёсткую критику со стороны одного из болельщиков, обвинившего его в недостаточной самоотдаче в матчах за национальную команду, Смолов написал следующее: «Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких ч (м) удаков, как ты».
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