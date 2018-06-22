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Шансы Месси на выход в плей-офф увеличились
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Бывший футболист ЦСКА увеличил шансы Месси на выход в плей-офф чемпионата мира 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Нигерии одержала победу над командой Исландии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла 22 июня в Волгограде и завершилась со счетом 2:0. Счет на 49-й минуте встречи открыл нападающий Ахмед Муса. На 76-й минуте форвард, выступавший за московский ЦСКА, увеличил преимущество национальной команды. На 83-й минуте в ворота нигерийцев был назначен пенальти, однако полузащитник Гильфи Сигурдссон пробил выше ворот.
В другом матче группы D сборная Хорватии 21 июня обыграла команду Аргентины со счетом 3:0. Нападающий аргентинцев Лионель Месси второй матч подряд не сумел забить за сборную. В матче с исландцами 16 июня форвард не реализовал пенальти.
На данный момент у хорватов в активе шесть очков, у нигерийцев — три, у аргентинцев и исландцев — по одному. Таким образом, в случае, если сборная Аргентины одержит победу над Нигерией, а Исландия потеряет очки, аргентинцы пройдут в плей-офф чемпионата мира.
Заключительные матчи группы D состоятся 26 июня. Исландия встретится с командой Хорватии, аргентинцы сыграют против сборной Нигерии. Оба матча начнутся в 21:00 по московскому времени.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 городах России.
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