«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф ЧМ-2018

Хорваты разгромили аргентинскую сборную со счётом 3:0 в матче чемпионата мира по футболу -2018.

Главной сенсацией игрового дня стала победа сборной Хорватии над Аргентиной со счетом 3:0. Это самое крупное в истории «альбиселесте» поражение на групповом этапе чемпионата мира за последние 60 лет. В последний раз аргентинцы терпели большую неудачу на ЧМ в 1958 году, когда национальная команда проиграла Чехословакии со счетом 1:6.

Чемпион мира — 1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес назвал провал с хорватами «позорным зрелищем». Впрочем, сказать, что болеющие футболом удивлены, обескуражены, а кто-то бесконечно рад за братьев-хорватов — сказать только половину, отмечает спортивный обозреватель НСН Наталья Шатова в проекте «Игры в престольной».

Эксперты тут же начали искать виновных, а фанаты Месси — его защищать, но правда такова, если сегодня Исландия одолеет Нигерию, Месси и Ко, скорее всего, останутся без плей-офф.

В двух первых матчах Аргентина набрала лишь одно очко, сыграв 1:1 с Исландией и уступив 0:3 Хорватии. А хорваты ранее одержали победу над сборной Нигерии — 2:0. В группе D осталось провести три матча.

Месси и его партнерам, чтобы уж совсем в грязь лицом не ударить и не стать первой антигероями нынешнего мундиаля, в последнем туре нужно побеждать в матче с Нигерией, причем с крупным счетом и надеяться на то, что хорваты сыграют в полную силу и победят.

Предположу, что русские болельщики, в основном в этой группе будут болеть за балканцев и исландцев.

Пока исландское правительство поддерживает санкции в отношении России, наши отношения с игроками этого малюсенького государства и переживают конфетно-букетный период.

Любовь началась после Евро-2016, где страна с населением в 330 тысяч человек выносила на своем пути всех подряд фаворитов. А продолжилась наша любовь уже в России на ЧМ. В знак благодарности к стране, так здорово, по мнению болельщиков, организовавшей чемпионат, спели знаменитую нашу «Калинку» на русском языке. И как их не любить?!

А еще игроки подкупают свои потрясающим желанием играть и выигрывать. В составе команды есть кто угодно: уборщик, фасовщик соли и режиссер. Их голы — заслуга дантиста. Но то, что они творят на поле достойно высшей похвалы. Правда, любимец публики 34-летний Ханнес Тор Халльдорссон после Евро от режиссуры отошел, вплотную занялся футболом.

А вот защитник Биркир Севарссон, чемпион страны и двукратный обладатель Кубка Исландии, играет за сборную уже десять лет. Но не считает профессию футболиста основной. По его словам, это нормально: днем работать на заводе, фасовать соль и развозить ее заказчикам, а вечером — тренироваться.

Маша Макарова, спевшая вместе с группой «Маша и Медведи» десяток лет назад о своем желании попасть в Исландию, в эфире НСН призналась, что мечтает о победе этой сборной и вот почему.

«Ну как я могу не болеть за команду Исландии?! Это будет мой звездный час! Ведь тогда я со своим «Рейкьявиком» поеду с туром по всем городам мира, чтобы петь об этом чудесной городе и этой чудесной стране! Это шутка… А если серьезно. Я очень расположена к этой стране. Представьте, что на этой земле нет ничего… Ни деревьев, ни ресурсов, практически на голых камнях… Они вынуждены были работать по 28 часов в сутки, чтобы создать тот мир, в котором они живут. Они — реальные трудяги», — призналась в любви к Исландии и исландцам россиянка Макарова.

Для всех неравнодушных напомним, что матч между Исландией и Нигерией начнется в 18 часов на «Волгоград-Арене».

В 15 часов сыграют Бразилия и Коста-Рика, а в 21 час начнется матч Сербия — Швейцария.

Наталья Шатова