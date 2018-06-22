Смолову вернули потерянные миллионы

Смолову вернули потерянные в попытке сэкономить миллионы

Самиев вернул футболисту около 200 миллионов рублей. Изменить меру пресечения ему не удалось. Он подозревается в мошенничестве на общую сумму около 850 тысяч долларов.

В феврале 2018-го Смолов потерял 191 миллион рублей, решив сэкономить и приобрести через Самиева квартиру в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Тот обещал спортсмену выгодные условия продажи, но позже выяснилось, что недвижимость находится в залоге у банка.

Смолов выступает в составе «Краснодара» с 2015 года. В сезоне-2017/18 команда заняла четвертое место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Нападающий забил 14 голов. В настоящий момент форвард играет на чемпионате мира в составе сборной России.