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Смолову вернули потерянные миллионы
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Смолову вернули потерянные в попытке сэкономить миллионы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Находящийся под стражей по обвинению в двух эпизодах крупного мошенничества бывший депутат Госдумы Ильдар Самиев полностью возместил ущерб нападающему «Краснодара» и сборной России Федору Смолову. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Самиев вернул футболисту около 200 миллионов рублей. Изменить меру пресечения ему не удалось. Он подозревается в мошенничестве на общую сумму около 850 тысяч долларов.
В феврале 2018-го Смолов потерял 191 миллион рублей, решив сэкономить и приобрести через Самиева квартиру в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Тот обещал спортсмену выгодные условия продажи, но позже выяснилось, что недвижимость находится в залоге у банка.
Смолов выступает в составе «Краснодара» с 2015 года. В сезоне-2017/18 команда заняла четвертое место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Нападающий забил 14 голов. В настоящий момент форвард играет на чемпионате мира в составе сборной России.
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Комментарии2  Ещё 8 источников 
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