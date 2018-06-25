Малафеев назвал условие победы над уругвайцами

Малафеев: сборная России успешно сыграет с уругвайцами, если «выключит» Кавани и Суареса

В понедельник россияне проведут заключительный матч в группе А против команды Уругвая. Сборная России займет первое место в группе, если не проиграет. Встреча пройдет в Самаре, начало — 17:00 мск. В 1/8 финала россияне сыграют с одной из команд из группы В: Испании, Португалии или Ирана.

"Сборная России играет достаточно дисциплинированно, по статистике, помимо забитого мяча, ни одного удара в створ ворот [Игоря] Акинфеева не было, то есть мы практически не даем бить. Стоимость всей команды Уругвая — 400 млн евро, а у нас — около 140 млн, и Кавани с Суаресом стоят, как одна сборная России. Но если этих двоих "выключить", то может получиться такой же матч, как с Египтом, когда [Мохаммеду] Салаху не удалось ничего показать", — сказал Малафеев.

По словам Малафеева, есть основания считать, что россияне в предстоящей игре добьются положительного результата.

"Я делаю выводы из того, что сборная России хорошо начала групповой этап и чувствует в себе силы, в отличие от Уругвая, который со скрипом обыгрывает своих оппонентов. Соперник показал в предыдущем отборочном цикле, что любит играть в атаку, при этом дает бить по своим воротам, часто ошибается. У них присутствует присущий латиноамериканским командам авантюризм", — отметил Малафеев.

Дальше будет сложнее

В первых двух матчах чемпионата мира россияне победили команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

"У россиян от любви до ненависти один шаг. Если до начала чемпионата мира все сборную России "поливали" на чем свет стоит, то после двух достаточно убедительных побед над пусть и не самыми сильными сборными все начинают верить в чудо. Мы, безусловно, верим в нашу сборную, но впереди команды, которые будут стоить под один миллиард. Это из той же серии, когда российские клубы играют против европейских грандов — "Реала", "Барселоны", "Манчестер Юнайтед", где стоимость игроков и их мастерство достаточно высоки", — подчеркнул Малафеев.

Специалиста радует, что на нынешнем турнире еще не было ни одной нулевой ничьей. "Футбол достаточно сложен в плане тактики, стратегии. Но есть основное — это голы. И если они есть, болельщикам это нравится, телевидение это любит, это только поднимает уровень чемпионата мира и уровень футбола в целом", — отметил он.

"В футболе бывают чудеса, бывает то, что мы видели на этом чемпионате мира, — испанцы и португальцы с трудом обыгрывают команды Ирана и Марокко, Аргентина теряет очки. Фавориты оступаются, Бразилия в добавленное время обыгрывает Коста-Рику. Непредсказуемых исходов много, и в дальнейшем мы увидим, возможно, еще что-то необычное. Этим и привлекателен мировой футбол, эти форумы, на которые приезжают сильнейшие сборные мира", — добавил Малафеев.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля.