Дзагоев пропустит матч с Уругваем

Футболист сборной России Дзагоев не полетит в Самару на матч ЧМ с командой Уругвая

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не полетит с командой на заключительный матч группового этапа чемпионата мира с уругвайцами. Об этом журналистам сообщил врач сборной Эдуард Безуглов.

"Алан получил травму мышц бедра, изначально было понятно, что он восстановится только к плей-офф, — сказал Безуглов. — В Самару он не полетит, но после должен присоединиться к общей группе. Его восстановление идет по плану".

Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из— за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Ожидается, что он сможет восстановиться к первому матчу плей-офф.

Сборная России вылетит в Самару в субботу. Встреча с командой Уругвая, которая определит победителя группы A, пройдет на стадионе "Самара-Арена" 25 июня.