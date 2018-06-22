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Дзагоев пропустит матч с Уругваем
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Футболист сборной России Дзагоев не полетит в Самару на матч ЧМ с командой Уругвая 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не полетит с командой на заключительный матч группового этапа чемпионата мира с уругвайцами. Об этом журналистам сообщил врач сборной Эдуард Безуглов.
"Алан получил травму мышц бедра, изначально было понятно, что он восстановится только к плей-офф, — сказал Безуглов. — В Самару он не полетит, но после должен присоединиться к общей группе. Его восстановление идет по плану".
Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из— за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Ожидается, что он сможет восстановиться к первому матчу плей-офф.
Сборная России вылетит в Самару в субботу. Встреча с командой Уругвая, которая определит победителя группы A, пройдет на стадионе "Самара-Арена" 25 июня.
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