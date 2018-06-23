Бельгийский король приехал на стадион «Спартак»

Бельгийский король Филипп находится на матче по футболу, который проходит на московском стадионе "Спартак", между командами Бельгии и Туниса. Фотография монарха на стадионе размещена на официальной странице королевского дворца в твиттере.
Goal! 0 — 1 #Belgium #RedTogether #WorldCup #BelTun @BelRedDevils pic.twitter.com/NO5gGETR5E— Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 23 июня 2018 г.
На фотографии видно, что король аплодирует игрокам. Кроме того, в поддержку сборной своей страны он надел шарф.
Ранее Филипп встретился с футболистами и тренерским штабом национальной команды по футболу. Бельгийский монарх пообщался с командой в преддверии Чемпионата мира — 2018.