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Бельгийский король приехал на стадион «Спартак»
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Король Бельгии болеет за сборную страны на стадионе в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Алина Распопова/«Газета.Ru»
Бельгийский король Филипп находится на матче по футболу, который проходит на московском стадионе "Спартак", между командами Бельгии и Туниса. Фотография монарха на стадионе размещена на официальной странице королевского дворца в твиттере.
На фотографии видно, что король аплодирует игрокам. Кроме того, в поддержку сборной своей страны он надел шарф.
Ранее Филипп встретился с футболистами и тренерским штабом национальной команды по футболу. Бельгийский монарх пообщался с командой в преддверии Чемпионата мира — 2018.
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