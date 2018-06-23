Бельгийский король приехал на стадион «Спартак»

Король Бельгии болеет за сборную страны на стадионе в Москве

На фотографии видно, что король аплодирует игрокам. Кроме того, в поддержку сборной своей страны он надел шарф.

Ранее Филипп встретился с футболистами и тренерским штабом национальной команды по футболу. Бельгийский монарх пообщался с командой в преддверии Чемпионата мира — 2018.