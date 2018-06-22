Канчельскис назвал, кто спасет Аргентину

Канчельскис: Аргентинцев на ЧМ-2018 спасут только нигерийцы

В эфире НСН экс-игрок сборной России рассказал о причинах проигрыша команды Аргентины в матче с хорватами и шансах на попадание в плей-офф.

После проигрыша 0:3 в матче с Хорватией на чемпионате мира футболисты сборной Аргентины хотят заменить тренера Хорхе Сампаоли . С таким требованием спортсмены во главе с капитаном сборной Лионелем Месси обратились к руководству Аргентинской федерации футбола, сообщает телеканал Todo Noticias. На счету аргентинцев по итогам игр в группе D только одно очко с учетом ничьей со сборной Исландии и проигрыша хорватам.

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис в эфире НСН не исключил, что главный тренер аргентинцев покинет свой пост, однако если игроки не перестанут играть «каждый за себя», проблем сборной это не решит.

«Испанцы заменили тренера перед самым чемпионатом. Здесь тоже может быть такая ситуация. Но есть проблема внутри команды [Аргентины], и это сказывается на игре. По игрокам и именам сборная сильная, а играли каждый за себя, каждый хотел выделиться, показать, на что способен. У Хорватии, наоборот, была командная игра, все очень организованно играли, дисциплина была. Этого не хватало Аргентине», — сказал футболист.

Шансы на плей-офф для аргентинской сборной зависят от того, как сыграют 22 июня другие участники группы D — Исландия и Нигерия, отметил Канчельскис. «Если исландцы побеждают, то можно уже ничего не ждать. Им выгоднее, чтобы нигерийцы выиграли или хотя бы вничью сыграли. Думаю, что они [аргентинцы] должны собраться на последнюю игру, чтобы попасть в плей-офф. Не просто также они приезжали, чтобы в группе отыграть, посмотреть наши города и уехать обратно», — добавил собеседник НСН.

Отметим, контракт Сампаоли со сборной Аргентины рассчитан до Кубка Америки 2019 года. Досрочное расторжение контракта с наставником, как пишут « Новые Известия »обойдется Федерации футбола Аргентины в 20 млн долларов неустойки. Как отмечает «Спорт-Экспресс», футболисты сборной хотят, чтобы Сампаоли заменил экс-нападающий, чемпион мира 1986 года, Хорхе Бурручага, который сейчас выполняет обязанности ассистента главного тренера. Матч со сборной Нигерии команда Аргентины сыграет 26 июня в Санкт-Петербурге, пишет Ura.ru.