Рунет взорвался злорадством после поражения сборной ФРГ

Рунет взорвался злорадством после поражения сборной Германии

В Сети бурно обсуждают неожиданный итог футбольного матча между сборными Германии и Южной Кореи. Футболисты из ФРГ, будучи действующими чемпионами мира и обладателями первого места в рейтинге ФИФА, потерпели поражение от южнокорейской команды (57 место в рейтинге ФИФА) со счетом 0:2.

В результате Германия вылетела с чемпионата мира, равно как и Южная Корея, поскольку обе эти команды заработали в матчах группового этапа Чемпионата мира лишь по три очка, тогда как их соперники Швеция и Мексика — по шесть.

Футбольные фанаты и в России, и за рубежом оказались потрясены одновременно и разгромом сильнейшей футбольной команды планеты более слабым противником, и общим результатом сборной Германии, и тем фактом, что вышедшая в плей-офф сборная РФ показала себя лучше чемпиона.

Особенно широкое распространение получило напоминание о «чемпионском проклятии» — череде занимательных совпадений на Чемпионатах мира, когда команда-победитель предыдущего турнира оказывается неспособной выйти в плей-офф. В частности, такая неприятность в 2002 году случилась со сборной Франции (чемпионы мира 1998 года), в 2010 году со сборной Италии (чемпионы мира 2006 года), в 2014 году с испанцами (чемпионы мира 2010 года), и вот теперь — с немцами.

Кое-где шутки на счет поражения немцев зашли довольно далеко. Так, в Твиттере радиостанции «Коммерсант FM» была опубликована запись: «Не умеют немцы побеждать на наших полях!». Однако затем редакция этот твит удалила. «Твит о поражении сборной Германии удален по этическим соображениям, указанная в нем позиция не является официальной позицией радиостанции. Приносим свои извинения», — пояснили на радиостанции.

Вместе с тем, не связанные корпоративной этикой блогеры в массовом порядке постили аналогичные по содержанию или еще более неполиткорректные записи с намеками на Вторую мировую войну.