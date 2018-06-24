«Из „Зенита“ меня выкинули как шавку»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями о том, как складывается его карьера в петербургском клубе.
«Два года я провел на очень хорошем уровне в клубе. Но пришел тренер, который убрал 80 процентов футболистов (Роберто Манчини — примечание Sports.ru). Меня выкинули как собаку, как шавку, и не только меня. Огромная благодарность Александру Валерьевичу Дюкову, он старался никуда не вмешиваться, но оставался прекрасным человеком. Убрали Жулиано, Нету, Мака, меня. Если бы мне прямо сказали, никаких вопросов. У меня был разговор, я говорил: «Скажите, что я как футболист не нужен, тогда я собираю вещи». Мне отвечали: «Ты как футболист меня устраиваешь». И получается, что бьешься в закрытую дверь.
Просто людям нужно было привести новых футболистов. Все для этого делалось. Все потом говорили, что я способен только в Туле играть. Благодарен Божовичу, парням, губернатору Тульской области [Алексею Дюмину], что в меня поверили. Все мне говорили: «Сиди и получай деньги, тебя и так не возьмут в сборную», — сказал нападающий.